Het gevaarlijkste stuk snelweg van dit moment: de E403. Opnieuw zwaar ongeval in file voor wegenwerken

Ardooie/Harelbeke/Ronse Erik (60) laat het leven bij ongeval in file op E403: “Een loyale en graag geziene vakman”

1 september De firma Stadsbader in Harelbeke is in rouw. Dinsdagmiddag kwam werknemer Erik Maes (60) uit Ronse om het leven bij een ongeval in de staart van de file aan de wegenwerken op de E403 in Ardooie. Zijn overlijden is een zware klap voor de firma. “Erik was een professionele vakman”, zegt personeelsdirecteur Walter Schoonvaere.