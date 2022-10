Helpende hand nodig? Ardooie opent Welbipunt

ArdooieDe gemeente Ardooie engageert zich voor het deelplatform Welbi. Via dat platform kunnen inwoners hulp vragen of aanbieden. Zo kunnen inwoners langer en beter in hun vertrouwde thuisomgeving wonen. Welbi is in eerste instantie een online platform, maar er komt ook een fysiek infopunt in het Sociaal Huis.

Welbi is een initiatief van Curando en zijn partner Cevi. Het online deelplatform laat toe om eenvoudig helpende handen in de buurt te vinden of zelf aan te bieden. Mensen die bereid zijn om elkaar met diverse diensten te helpen, kunnen op het platform kiezen uit zes verschillende diensten: vervoer, klusjes, babbel, oppas, digitale ondersteuning en shoppen.

Curando is enthousiast met het engagement van de gemeente Ardooie. “We bouwen aan een samenleving waarbij zorg betaalbaar blijft en vereenzaming tegengegaan wordt” aldus Karolin Vannieuwenhuyse, projectmedewerker Welbi. “De samenwerking met het gemeentebestuur van Ardooie is belangrijk voor ons. Hoe meer mensen we kunnen bereiken, hoe beter we ze kunnen helpen.”

Schepen Terry Callens (Groep 82) vindt het fysieke Welbipunt in het Sociaal Huis een enorme troef. “We willen niet enkel online werken, maar ook een fysiek infopunt voorzien. In het Sociaal Huis kan men terecht met allerlei vragen. Via Welbi willen we mensen langer én beter in een vertrouwde thuisomgeving laten wonen. Daarom doen we ook een oproep aan jonge mensen om hun diensten aan te bieden.”

Registeren kan via www.welbi.be of via de app. Wie hulp biedt, kan minimum 2 euro en maximum 13 euro per uur vragen, naast extra kosten voor gebruik van eigen materiaal. Hulpvragers betalen naast de vergoeding aan de hulpaanbieder een bijkomende vergoeding van 2 euro per uur, die de kosten voor btw, verzekeringen, betaling en administratie dekt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.