Hardoy zet deuren open tijdens Dag van de Zorg

‘t Pannenthea­ter brengt in primeur ‘Niets is wat het lijkt’ op de planken

‘t Pannentheater van Schuiferskapelle heeft een nieuwe productie klaar. ‘Niets is wat het lijkt’ is een komedie met thrillerallures van de hand van auteur Nine Van Hautte. Opmerkelijk is dat het stuk nog nooit eerder opgevoerd werd in ons taalgebied.