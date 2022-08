Grote onderdelen van windturbine geleverd op bedrijfssite d’Arta, 120 meter hoge windmolen dit najaar in gebruik

Eind 2018 werd al bekend gemaakt dat er een windmolen zou verrijzen op het bedrijventerrein van groentengigant d’Arta. Ruim 3,5 jaar later komt de realisatie nu echt wel in zicht. Het Harelbeekse bedrijf Aspiravia nv, die de windmolen bouwt en straks ook exploiteert, voerde in mei en juni al de funderingswerken uit. Die fundering is ondertussen uitgehard en nu zijn ook alle grote onderdelen van de windturbine via nachttransporten geleverd bij d’Arta langs de Pittemsestraat. “Het gaat onder andere om vijf stalen torendelen met een hoogte tussen de 13 meter en de 34 meter, drie wieken met een lengte van 57 meter, de gondel zijnde de machinekamer van de windturbine, de hub die de wieken met de gondel verbindt en de tandwielkast”, weet An Schaubroeck van Aspiravi.

Opbouw

Deelbewijzen

De windturbine zal een CO2-uitstoot van 3.700 ton per jaar vermijden, een mooie bijdrage tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen die op verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. Ook omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen. “Bij de opstart van de exploitatie van de windturbine zullen we de buren hieromtrent actief informeren “, weet Schaubroeck. “Aspiravi Samen cv telt vandaag bijna 3.700 coöperanten, die samen reeds meer dan 9,8 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. Dit jaar werd een dividend van 3% uitgekeerd aan de coöperanten op hun investering in groene energie. Deelbewijzen kosten 125 euro per stuk en je kan er maximaal 26 per persoon aankopen. Coöperanten die minimum vier aandelen hebben, kunnen lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen of hun via zonnepanelen opgewekte stroom verkopen via Aspiravi Energy. Dit aanbod is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel: per verbruikte megawattuur wordt door Aspiravi Energy een vast bedrag afgestaan aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede.”