GOG De Salamander wordt aangeplant

Rumbeke/Koolskamp Koolskamps patrijzen­on­der­zoek wordt toegelicht

In het voorjaar hebben wetenschappers van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) in samenwerking met wildbeheereenheid (WBE) ‘t Veld een onderzoek rond patrijzen in Koolskamp opgezet. Aan de hand van zenders brachten ze in kaart hoe deze akkervogels doorheen de seizoenen gebruik maken van het landschap en hoe groot hun territorium is. De patrijs is een typische vogel van het kleinschalig landbouwlandschap. Door veranderingen in het landgebruik en het verdwijnen van ruige hoekjes kende de patrijs de voorbije jaren een sterke achteruitgang. Verschillende projecten proberen het tij te keren. Zo werden in de regio Ardooie met steun van het Leader project ‘Geïntegreerd Faunaplan’ fauna-akkers aangelegd. Die doen dienst als schuil- en broedplaats en voorzien de patrijzen het hele jaar rond van voedsel. Een ideale plek dus voor INBO om er op onderzoek te gaan. Onderzoeker Thomas Scheppers van INBO geeft op 17 november een toelichting over het opzet, de aanpak en eerste resultaten van dit zenderonderzoek. Dit om 19.30 uur in het Educatief Centrum het Sterrebos langs de Moorseelsesteenweg 2 in Roeselare. Inschrijven kan via westvlaamsehart@west-vlaanderen.be of 051/27.55.50.

5 november