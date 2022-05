Gevel van 103 meter en een messing kroon: Arlu opent nieuwe fabriek langs E403

ArdooieOp bedrijventerrein Ter Vlucht, langs de E403, is de indrukwekkende nieuwbouw van Arlu officieel geopend. In de productiesite met een oppervlakte van 22.000 vierkante meter werken 100 mensen aan de productie van deurbeslag. Met de nieuwbouw toont Arlu z’n ambitie voor de toekomst: tegen 2026 afklokken op een omzet van 50 miljoen euro.

Vijf jaar nadat Argent Alu uit Kruisem, gekend van de merknaam argenta, in 2017 het Ardooise Louage & Wisselinck, gelinkt aan het merk ROB, overnam, heeft de koepelfirma Arlu voortaan een nagelnieuwe productiesite voor alles wat te maken heeft met het openen van pivoterende, draai- en schuifdeuren langs de E403 in Ardooie. De eerste spade voor de investering van 16 miljoen euro ging er in mei 2019 in de grond op. Arlu beschikt er over een terrein van zo’n vier hectare. “De nieuwbouw werd op een dik jaar gerealiseerd, maar de opening is iets vertraagd door corona”, weet Wim Waelkens, algemeen directeur van Arlu.

Deuren

Arlu, onderdeel van de Renson-group, koos niet voor een traditioneel bedrijfsgebouw, maar realiseerde een echte landmark. Het bestaande kantorencomplex van 6.000 vierkante meter werd er uitgebreid met 22.000 vierkante meter extra aan productie, magazijnen en burelen voor de operationele medewerkers. Binst Architects tekende voor het opvallende ontwerp. “Het gaat om snelwegarchitectuur”, aldus Edwin Remmerie van Binst Architects. “Een ontwerp dat veel gezien wordt vanop een afstand van 30 à 40 meter en tegen een snelheid van 120 kilometer per uur. We lieten ons voor de gevel inspireren door wat hier gemaakt wordt: een scharnier en dat in de typische messing kleur.” Het eindresultaat is een 103 meter lange zwarte gevel met een messing kroon. “Die toont aan de ene kant gesloten en aan de andere kant open deuren wat voor een dynamisch effect zorgt bij het voorbijrijden.” Het logo van Arlu maakt het plaatje compleet.

Eigen producten

Achter de opvallende façade vind je een functionele, lichtrijke industriebouw in beton die aansluit op de bestaande kantoren die palen aan Ter Vlucht. Uiteraard maakte Arlu van de gelegenheid gebruik om ook eigen producten in het ontwerp te integreren. “Logischerwijze namen we alle schrijnwerk voor deze site in eigen handen. Voor de argenta Invisidoor 2.0 onzichtbare deurkaders als onze nieuwste ontwikkeling was dit zelfs het uitgelezen moment om de theorie in de praktijk te kunnen omzetten,” verduidelijkt Waelkens. “Maar we gaan nog een stap verder en zien deze nieuwbouwsite ook als de ideale testcase voor nieuwe ontwikkelingen. Door die hier te installeren, kunnen we pas echt in de praktijk testen waar die eventueel nog bijsturing nodig hebben.”

