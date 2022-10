Gerenoveerde bibliotheek officieel geopend: “Oud herenhuis bomvol jeugdig enthousiasme”

Zeebrugge ASSISEN. “Ik zal ervoor zorgen dat je van de wereld verdwijnt”: broer slachtof­fer hoorde Kenan Bulut (57) z’n zus bedreigen

“Hij moet weten wat er gebeurd is met haar.” De broer van Milena Raycheva (26) is ervan overtuigd: Kenan Bulut (57) zit achter de moord op z’n zus. Raycho Raychev (41) hoorde hoe de Turkse Rotterdammer Milena bedreigde aan de telefoon, toen zij op bezoek was in Bulgarije. “Hij zou haar vermoorden als ze terug naar hem zou gaan in Nederland.” De oudste dochter van Bulut geloofde daar geen snars van. “Al die scenario’s zijn door dat Bulgaarse volk verzonnen.”

19 oktober