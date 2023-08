Cabaretier Karel Declercq strooit as van moeder Lucienne (89) uit op haar favoriete berg: “Liever op de plaats van haar dromen dan in een urne op de schouw”

“Mijn ma bracht ons de liefde voor de bergen bij, dus leek het me een goed idee haar as daar uit te strooien.” Cabaretier Karel Declercq heeft er niet zomaar een vakantie in Italië op zitten. Een prachtige, maar lastige tocht bracht hem en zijn vrouw Karolien naar de top van de Monte Rosa, waar ze een laatste rustplaats vonden voor zijn moeder Lucienne, die negen jaar geleden overleed.