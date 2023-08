Walter (81) brengt met boek de geschiede­nis van 250 jaar Ingelmun­ster­se cafés in kaart: "Ooit waren er gelijktij­dig 200, nu zijn er nog 15 over"

“In 1773 waren er in Ingelmunster 15 cafés en vandaag telt de gemeente er opnieuw zoveel. Maar tijdens de 250 jaren daartussen, kon je in meer dan 450 cafés terecht.” Walter Vanlerberghe (81) verdiepte zich ruim 15 jaar lang in het horecaverleden van Ingelmunster. Eind november lanceert hij het eindresultaat. “Een boek waardoor zowel huidige als toekomstige generaties zullen ontdekken dat hun voorouders café hielden”, aldus auteur.