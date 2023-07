Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Ardooie vandaag

Na fietsdief­stal tijdens sponsor­tocht: al derde van gehoopt bedrag bijeen via crowdfun­ding

Na twee dagen is via een crowdfunding al een derde van het gehoopte bedrag ten voordele van een nieuwe fiets voor de Roeselaarse Myriam Alliet (65) ingezameld. Myriam haar fiets en al haar bagage werd afgelopen weekend gestolen in Maastricht terwijl ze haar jaarlijkse sponsortocht ten voordele van de g-sportclub Gidos afwerkte. Die moest ze door de diefstal noodgedwongen stopzetten. Na een artikel in deze krant besliste Christopher Cardoen om een crowdfunding op te zetten om zo Myriam een hart onder de riem te steken en ervoor te zorgen dat ze ook in de toekomst opnieuw per fiets op pad kan. Langs die weg hoopt Cardoen1.500 euro bijeen te rijden voor een nieuwe fiets voor Myriam. Momenteel staat de teller al op 500 ingezamelde euro’s. Een bijdrage leveren kan nog steeds via https://www.gofundme.com/f/help-myriam-haar-passie-voor-voortzetten.