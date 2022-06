Gemeentebestuur apetrots op promoverende minivoetbalclub Traiteur Neerhof Puskas Ardooie

De ploeg startte in 1980 met enkele Ardooie jongeren onder de naam Cleopatra. In 1987 veranderde de ploegnaam naar Puskas Ardooie. In de topjaren van de club stootte men door tot in de nationale reeks en waren er meerdere jeugdploegen. De ambitie was steeds om jong spelers te laten doorstromen van de jeugdreeksen naar de seniorenploeg. Zo won de toenmalige ploeg -11 de landstitel én beker in 2011.