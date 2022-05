Gemaskerde mannen nemen gsm's van gezin af en geven bewoner klappen: "Een wraakactie omdat de man de dochter van één van hen had geslagen”

Op 8 april 2020 sloeg J.D. aanvankelijk nog alleen toe. In de Delhaize in Ardooie zag hij plots een man lopen die hem nog 350 euro moest. Hij stapte op hem af en bedreigde hem in een poging z’n geld terug te krijgen. De afpersing mislukte echter. Drie dagen later organiseerde J.D. een barbecue in z'n tuin. Ook J.L. was daarbij aanwezig. In de loop van de avond kwamen twee mannen met een pitbull ostentatief voorbij wandelen. Eén van hen was een vriend van de kerel die J.D. nog geld moest. Die laatste voelde zich naar eigen zeggen bedreigd en liep op het duo af, gevolgd door J.L. Volgens het parket haalde J.D. een mes boven en bedreigde hij de twee mannen met het wapen. Opnieuw kreeg hij z’n geld echter niet te zien.

Biljartbal

Samen met J.L. trok hij op 12 april dan maar naar de woning van één van hen in Ardooie. Hij eiste opnieuw z'n geld en zou ook verschillende slagen hebben uitgedeeld met een wandelstok waarop een biljartbal was bevestigd. Kort voordien waren beide beklaagden ook langs geweest in de woning van J.L.’s ex-vriendin, haar moeder en stiefvader in Langemark-Poelkapelle. De Ardooienaar had volgens het parket vernomen dat z’n ex haar stiefvader slagen had uitgedeeld aan z'n dochter die bij hen inwoonde. Hij besloot daarop wraak te nemen. Samen met J.D. drong hij gemaskerd de woning binnen. Hij dwong het gezin hun twee gsm’s af te geven en bedreigde hen ook met een vuurwapen. De stiefvader in kwestie kreeg uiteindelijk ook enkele klappen.

Moordpoging

J.L. was op 20 maart nog maar net voorwaardelijk vrijgekomen uit de gevangenis voor zijn vermeende betrokkenheid bij een moordpoging op een ex-lid van motorclub No Surrender. Volgens het parket werd de man eerder al veroordeeld voor geweldsdelicten. J.D. liep al veroordelingen op voor feiten van drugs en geweld. Het parket vorderde voor beide mannen 37 maanden cel. De advocaat van J.D. betwistte de poging tot afpersing in de Delhaize en pleitte ook dat zijn cliënt tijdens de barbecue geen bedreigingen uitte. In de woning in Langemark-Poelkapelle zou volgens de raadsman dan weer geen wapen getoond zijn of gsm’s zijn gestolen. De feiten met de biljartbal betwistte J.D. niet, al werden die volgens de verdediging wel uitgelokt. Ook J.L. betwistte het wapenvertoon en de diefstal in de woning. Voor het overige wees hij z’n vriend aan als initiatiefnemer. Vonnis op 20 juni.

