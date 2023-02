Geen doorgaand verkeer door dorpskern door Urban Run & Walk

Tielt Verenigin­gen gaan zwembad zaterdag symbolisch ten grave dragen, stadsbe­stuur bestelt ondertus­sen studie naar mogelijke locatie: “We zitten voor jaren met de gebakken peren”

Harde woorden op de gemeenteraad in Tielt donderdag. Meerderheid en oppositie speelden een rondje zwartepieten en verweten elkaar te weinig te hebben gedaan om het zwembad te redden, al maakte burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) wel bekend dat er een studie naar mogelijke locaties voor een nieuw zwembad besteld is. Dat neemt niet weg dat de sportverenigingen boos zijn. In een gezamenlijke brief verwijten ze het huidige én het vorige stadsbestuur nalatigheid. Ze plannen een zaterdag een actie aan het zwembad.

