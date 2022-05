FOD Financiën helpt Ardooienaars belastingsbrief invullen

lichtervelde Reiziger kaart opnieuw propvol treinstel aan in Lichter­velds station, NMBS ziet ‘geen structu­reel probleem’

In het station van Lichtervelde was het maandagochtend proppen geblazen op de trein van 8.08 uur richting Brugge. Volgens een van de studenten die er dagelijks de trein neemt zijn tjokvolle wagons er op z’n minst wekelijkse kost. De NMBS ontkent dat er een structureel probleem is met die trein. “Al betekent dat niet dat dit is wat we willen bieden aan onze reizigers.”

9 mei