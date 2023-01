Fietsbieb verruilt De Loods voor vroegere fietsenwinkel Devos: “Door plaatsgebrek, al blijven we nog steeds op zoek naar extra fietsen”

De nieuwe locatie valt in de smaak bij de bezielers van de Fietsbieb. “De winkel zorgt ervoor dat we veel zichtbaarder aanwezig zijn in de gemeente,” oordeelt Koen Claus. “We kunnen nu ook ons aanbod wat in de kijker zetten, wat in de Loods niet mogelijk was”. “Binnenkort moeten we de oude fietsenwinkel wel delen met de jongeren van De Komeet (in het kader van de realisatie van de multifunctionele nieuwbouw op de site van het jeugdhuis nvdr.), maar er is voldoende plaats voor onze Fietsbieb”, vult voorzitster Christine Hollevoet aan. Ook Luc Allaert, technieker van dienst, is heel tevreden met het nieuwe onderkomen waar hij voortaan over een grote ruimte beschikt om de fietsen op orde te zetten voor ze uitgeleend worden.