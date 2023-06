Fietsbieb Ardooie-Koolskamp zet deuren open tijdens kermisweekend

Ardooie zoekt jong koersta­lent voor kidsride

Word jij de nieuwe Lotte Kopecky? Of de nieuwe Wout van Aert? Naar aanleiding van Ommegang Kermis wordt in Ardooie opnieuw een kidsride georganiseerd. Dit betekent dat iedereen van 3 tot en met 12 jaar op zaterdag 17 juni koerservaring kan opdoen. In een kindvriendelijke sfeer en aangepast aan de leeftijden wordt een lokaal parcours gereden. Iedere deelnemer krijgt een attentie. Deelname is gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven via www.ardooie.be/inschrijvingen. Deelnemers ontvangen na inschrijving alle praktische informatie.