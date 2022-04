Femma Koolskamp gooit de handdoek, maar steunt eerst nog Chiro Edelweiss en Sint-Maartenshuis met centen uit de kas

Wingene Elise (8) in tranen als ze te horen krijgt dat ze mag meedoen aan de audities van The Voice: “Plots riep Free Souffriau me op het podium”

Elise Lagrou (8) uit Wingene waagt vrijdag haar kans in de tweede Blind Auditions van het nieuwe seizoen van The Voice Kids. In tegenstelling tot de meeste van haar leeftijdsgenootjes is het niet de eerste keer dat ze op een podium staat. Zo was ze vorig jaar ook al te zien in de Studio 100-productie Daens de Musical. Daar kreeg Elise ook haar ticket voor de Blind Auditions. “Ze barstte voor een volle zaal in tranen van geluk uit”, glimlacht mama Chani.

