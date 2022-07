Familiefestival De Waterbek meer dan schot in de roos

Roeselare Financiële duw in de rug voor project rond draf van Hogeschool Vives

Hogeschool Vives heeft 1,7 miljoen euro binnengehaald om vier Tetra-projecten te ontwikkelen. Tetra is een programma voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen en geïntegreerde opleidingen in de universiteiten voor ondernemingen en non-profitorganisaties. Eén van de vier gesubsidieerde projecten is ook verbonden aan de Roeselaarse campus van de Hogeschool. Het gaat om ‘Draf in galop’. Doel van dit project is om draf als vezel- en eiwitrijke nevenstroom te valoriseren door het als nieuwe grondstof te gebruiken in levensmiddelen. Vives campus Roeselare en KULeuven willen de ontwikkeling van de valorisatieketen mediëren en afstemmen op elkaar, met inbreng van technische en wetenschappelijke inzichten. Flanders Food is hier onderaannemer.

