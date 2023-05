Familiedrama na dood van bejaarde echtgenote: “Daniël zag de zorg voor zijn gehandicapte zoon niet meer zitten”

Een bejaarde man uit de Ardooise deelgemeente Koolskamp heeft zondagavond brand gesticht op de zolder van zijn woning en is daarna uit het leven gestapt. Hij laat een 55-jarige thuiswonende zoon met een beperking na. “Sinds Cecile, zijn vrouw, anderhalve maand geleden op 87-jarige leeftijd stierf, zat Daniël in de put”, klinkt het in zijn entourage. “We probeerden hem op te beuren, maar kennelijk was het probleem veel groter dan we konden vermoeden.”