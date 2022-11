EventUs organiseert galabal INTO 2023 in De Ark

Pittem Nieuwe omgevings­ver­gun­ning voor windmolens in Pittem vernietigd: “We hebben een veldslag gewonnen, maar ik vrees dat de oorlog nog niet voorbij is”

De Raad van State heeft de omgevingsvergunning die eerder toegekend was voor de bouw van drie windmolens langs de N37 in Pittem vernietigd. Zowel het gemeentebestuur als het actiecomité Leefbaar Pittem reageren tevreden, al is niet duidelijk of de windmolensaga in Pittem daarmee afgelopen is. Het dossier sleept ondertussen al drie jaar aan.

10 november