"Door jarenlange ervaring wist ze dat een baby nooit dooreengeschud mag worden”: onthaalmoeder krijgt drie jaar cel voor slagen en verwondingen

Roeselare Anderstali­gen leerlingen oefenen deze zomer Nederlands dankzij Zomerspurt en Wiebelweek

14:22 Stad Roeselare organiseert tijdens de zomervakantie opnieuw Zomerspurt en de Wiebelweek Nederlands. Beide zijn initiatieven voor leerlingen die thuis weinig of geen Nederlands spreken. Zomerspurt is er voor jongeren tussen 12 en 20 jaar die in Roeselare wonen of school lopen in een Roeselaarse middelbare school of het volwassenenonderwijs. Het is een zomerschool van 16 tot 25 augustus in VTI Roeselare waar de jongeren Nederlands oefenen op een leuke manier en de stad beter leren kennen via toffe activiteiten. De Wiebelweek is er voor kinderen uit het basisonderwijs. In de voormiddag krijgen de kinderen een aanbod van taalactiviteiten. In de namiddag organiseren monitoren en jobstudenten spelletjes en activiteiten. De Wiebelweek vindt plaats van maandag 16 augustus tot en met vrijdag 20 augustus in basisschool Ring en het MSKA. Beide initiatieven bereiden voor op volgend schooljaar. Meer info vind je hier en hier.