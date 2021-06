"Door jarenlange ervaring wist ze dat een baby nooit dooreengeschud mag worden”: onthaalmoeder krijgt 3 jaar cel voor slagen en verwondingen aan baby

Rumbeke Alexander en Jeanine vieren 60 jaar huwelijks­ge­luk

7 juni Alexander Vandecasteele en Jeanine Wielfaert vierden recent de 60e verjaardag van hun huwelijk. Het was Rumbeeks burgemeester Jozef Vancoillie (1906-1973) die hen op 19 mei 1961 in het Rumbeekse gemeentehuis in de echt verbond. Het koppel leerde elkaar kennen in café Nova langs de Vijfwegenstraat. Na hun huwelijk woonden Alexander en Jeanine een tijdje in Kachtem maar bleek niet echt hun thuis. Ze keerden terug richting Rumbeke waar ze bouwden langs de Zeger Malfaitstraat. De jubilarissen hebben drie kinderen: Sharon, Patrick en Luc. Zij breiden de familie op hun beurt uit met vijf kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Het jubilerende paar gaan drie mal per week kaarten in Ten Elsberge en trekken enkele malen per jaar naar hun geliefde Italië. Naar aanleiding van hun jubileum kwam schepen Henk Kindt (Vooruit) de felicitaties van het stadsbestuur overmaken via een deurbezoekje.