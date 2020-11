Detlev (28) loopt neusbreuk op bij zinloos geweld op pechstrook snelweg: “We dachten dat agenten ons lieten stoppen”

Roeselare Restaurant­houd­ster ziet verjaar­dags­boe­ket aan voordeur gepikt en belt met daders, maar blijft ontgoo­cheld achter

18 november Kelly Werbrouck van restaurant Bistro Le Nord in Roeselare is een illusie armer. Dinsdag ging een koppel ervandoor met een verjaardagsboeket dat even voordien door de beste vriendin van Kelly achtergelaten was aan de voordeur van de zaak. Intussen vond Kelly het koppel en hing ze met hen aan de telefoon, maar veel leverde dat niet op.