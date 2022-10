De Schaduw verwelkomt Pieter Verelst en IBE

Roeselare Geen grote massa’s en dienstvoer­tui­gen over Spiraal­brug

Vlaams Belang toonde zich tijdens de gemeenteraad bezorgd over de toestand van de Spiraalbrug, de fiets- en voetgangersbrug die sinds 2011 de zwakke weggebruikers over de Koning Albert I-laan loodst. “Naar aanleiding van een aanrijding door een hoogtewerker eerder dit jaar werd een technisch verslag afgeleverd waar in het besluit staat dat de toegang moet voorkomen worden van dienstvoertuigen en van grote massa’s mensen zoals bijvoorbeeld bij een loopwedstrijd”, aldus raadslid Filip Deforche. “Dat laatste kan eenvoudig voorkomen worden door deze niet toe te laten. Inzake de voertuigen is dit moeilijker want deze moeten op de brug om werken uit te voeren, te kuisen en de brug sneeuw- en ijsvrij te maken in de winter.” Schepen Francis Debruyne (CD&V) bevestigt dat er geen grote massa’s en dienstvoertuigen op de brug mogen. “De brug zal deze winter, net zoals vorig jaar trouwens, manueel gepekeld worden zodat ze veilig en maximaal gebruikt kan worden”, weet hij. “Ondertussen zijn we ook een grondige renovatie van de spiraalbrug aan het onderzoeken. Dit zal moeten duidelijk maken welke werken nodig zijn.”

18 oktober