De Groene Dreve brengt sfeer met driedaagse Dreve Feesten

Praatcafé De Groene Dreve pakt komend weekend stevig uit. In samenwerking met evenementenbureau Le Miracle organiseert zaakvoerder Johan Laridon De Dreve Feesten, een gratis driedaagse bomvol muziek en gezelligheid. De festiviteiten worden op vrijdag 19 juli afgetrapt omstreeks 19 uur met een travestieshow van Miss Zarina & The Ladies. Op zaterdag 16 juli kan je langs de Stationsstraat 55 genieten van optredens van Sabine, Nico Debuck, Lisa Leman en Kurt Loorenz. Dit alles vanaf 18 uur. Op zondag 17 juli is iedereen vanaf 11 uur welkom in De Groene Dreve. De dag start met een aperitiefconcert van De Genieters. ’s Middags kan je er smullen van kip aan ’t spit met frietjes. Hiervoor betaal je 15 euro en dien je op voorhand in te schrijven. In de namiddag, vanaf 15 uur, zijn de kinderen koning dankzij de aanwezigheid van een clown, kunnen ze zich vergapen aan ballonplooien, zich uitleven in een springkasteel, hun gezichtje onder handen laten nemen door een grimeur en een speelcaravan verkennen. Om 19 uur tot slot zijn er opnieuw optredens. Dit van Lisa Leman, Nico Debuck, Michael Angelo en Angelo Martinez.