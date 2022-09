De Boomgaard steunt Rwandese school

Meulebeke Mivalti-huis in Meulebeke koestert uitbrei­dings­plan­nen

Negen volwassenen met een beperking verblijven al twee jaar in hun Huis 15A in Meulebeke, onder de vleugels van Mivalti. Een officiële opening zat er door corona nog niet in, maar daar is nu werk van gemaakt.

26 september