Dankbare brandweerlui geven mooie cheques aan ergo-afdelingen van Ardooise woonzorgcentra

Moeilijke en uitputtende omstandigheden zijn het, waarmee brandweerlui vaak te kampen krijgen tijdens zware en langdurende interventies. En dan is het versterken van de inwendige mens extra belangrijk. Alleen gaat de prioriteit van de blussers altijd uit naar het helpen van andere mensen. “Daardoor riskeren we wel eens een maaltijd over te slaan”, zeggen Johan Vandeputte en Lorenzo Cuvelier, respectievelijk de vorige en de huidige postoverste in Ardooie. “Gelukkig zijn daar echter de mensen van onze woonzorgcentra, die op zo’n moment aan ons denken.”

Twee marktnamiddagen

Al verschillende keren staken ze in de keukens van de twee Ardooise woonzorgcentra een tandje bij, tijdens grote interventies. De brandweer, 34 vrijwilligers sterk, kreeg er telkens een warme maaltijd aangeboden en die werd in dank aanvaard. “Daarom wilden we graag iets terugdoen. We hadden tijdens de coronaperiode gemerkt dat bezigheidstherapie één van de belangrijkste aspecten is in de werking van een woonzorgcentrum. Maar tegelijk leerden we ook dat het budget voor die therapie op de ergo-afdelingen eerder beperkt is. Daarom besloten we in beide woonzorgcentra - BEN (het vroegere Sint-Vincentius) en Residentie Hardoye - twee marktnamiddagen te organiseren.”