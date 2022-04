Comédiennes grijpen de macht in De Schaduw

Het wordt grappen en grollen in cultuurkapel De Schaduw waar komend weekend twee comédiennes op de planken staan. Op vrijdagavond 29 april brengt Evy Rosiers om 20.30 uur ‘Upperdare Littéraire’. Via humor en erotische verhalen onderzoekt Evi Rosiers onze kijk op seksualiteit en prikkelt ze de erotische verbeelding. Voor haar is erotiek meer dan verhitting van bepaalde zones: het is een spel tussen de mythische minnaars Psyche en Eros. Tickets kosten in voorverkoop 10 euro, aan de deur betaal je 12 euro. Op zaterdagavond 30 april ontvangt De Schaduw om 20.30 Veerle Malschaert met ‘Je suis pippi (dans le kakka)’, een voorstelling over in de shit zitten maar er ook weer uitraken. In ruil voor 12 euro in voorverkoop of 14 euro aan de deur kan je deze bijwonen. Meer info en tickets via www.deschaduw.be.