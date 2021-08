Chauffeur komt om het leven in file op tweede dag van wegenwerken op E403 in Ardooie

Rond 11.30 uur knalde de bestelwagen net voorbij de afrit in Ardooie achteraan op een Nederlandse vrachtwagen die op de rechterrijstrook stil stond. De hulpdiensten probeerden de chauffeur van de bestelwagen nog te bevrijden, maar hij overleed ter plaatse. Door het ongeval is de rechterrijstrook richting Brugge afgesloten. Dat zorgt nog voor extra verkeershinder bovenop de hinder die de wegenwerken al veroorzaakten. De werken waren pas maandag gestart. Een deskundige van het parket zal het ongeval onderzoeken. Het slachtoffer was in dienst bij de specialist in infrastructuurwerken Stadsbader in Harelbeke.