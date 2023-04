CD&V Ardooie trekt in 2024 met nieuw project STROOM naar kiezer: "We willen de absolute meerderheid breken"

“‘Boem’, riep hij": man draait 9 gasflessen open op werf en sticht brand in gebouw

Een 38-jarige Torhoutenaar heeft een jaar cel gekregen voor een waanzinnig feit van brandstichting in Oostende. Andy D. stak isolatiemateriaal in brand in een gebouw in aanbouw en draaide 9 gasflessen in de omgeving open.