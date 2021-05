Café-uitbater Kevin kwaad na coronaboetes voor familiebijeenkomst: “Als het zo zit, laat ik ook klanten binnen”

Ardooie/Hooglede Buurt op den Buiten geeft Hoogleedse skatespot en vzw BeOes financiële duw in de rug

27 mei Om de sociale cohesie in landelijke gemeenten te ondersteunen ondersteunt Buurten op den Buiten, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij, 43 lokale projecten met in totaal 200.000 euro steun. “Het afgelopen anderhalf jaar speelde ons sociaal leven zich voornamelijk af tussen de vier muren van ons kot. Maar langzaamaan schijnt er licht aan het einde van de tunnel. Nu de coronamaatregelen stap voor stap versoepelen, hebben we meer dan ooit nood aan een gemoedelijke babbel, niet in het minst met de mensen uit de buurt”, zegt Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving. “Via ‘Buurten op den Buiten’ ondersteunen we lokale buurtgroepen die met creatieve projecten aan die vraag tegemoet komen en brengen we mensen opnieuw bij elkaar.” 12 projecten die centen krijgen situeren zich in West-Vlaanderen en twee ervan in de Mandelstreek. Elk project ontvangt tussen 1.000 en 5.000 euro. Het Hoogleedse gemeentebestuur kan rekenen op financiële steun voor de realisatie van een skatespot waar de skatende jeugd terecht kan. Daarnaast krijgt ook de Ardooise vzw BeOes, bestaande uit drie gelijkgestemde gezinnen, steun om samen met de Ardooienaars een stuk industriële landbouwgrond om te bouwen naar een ecologisch perceel.