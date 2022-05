Burgerplatformen plaatsen ruim 300 extra borden tegen ‘Ventilus bovengronds’

De protestborden met slogans als ‘Geld of gezondheid’ en ‘Respect voor de West-Vlaming’ zijn geplaatst langs het traject waar Ventilus straks komt, tussen Avelgem en Zeebrugge. “Voor ons kan Ventilus enkel ondergronds op gelijkstroom”, zegt Korneel Verleden van één van de burgerplatformen. “Meer dan 365 borden brengen die boodschap over. Wie er onder woont, is zoveel dagen per jaar blootgesteld aan de overlast die het huidige voorstel met zich zou mee brengen. Terwijl het bovengrondse scenario technisch enkele voordelen heeft, zoals een reserve-verbinding voor een bestaande lijn, houdt deze geen rekening met de maatschappelijke overlast die de 87 kilometer lange infrastructuur veroorzaakt: zowel buurtbewoners, landbouwers als ondernemers in de getroffen zoekzones verenigen zich in het pleidooi om de lijnen ondergronds te brengen.”