Broodjesbar Pistoletto, het eerste slachtoffer van de mogelijke herindeling van de N37 als Vlaamse Hoofdweg: “We leven van de passage, maar zijn straks misschien niet meer bereikbaar”

ArdooieKjell Vandenberghe (26) stond nét op het punt om in Ardooie het voormalige tankstation te kopen waarin zijn populaire broodjeszaak Pistoletto gevestigd is. Maar nu ziet hij zich genoodzaakt om halfweg september te sluiten. “De toekomst is veel te onzeker, het risico te groot. Als de N37 een Vlaamse Hoofdweg wordt, zullen passanten hier niet meer kunnen stoppen”, zegt Kjell.