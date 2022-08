Broodjesbar Pistoletto blijft dan toch open langs N37

Even terug in de tijd. De Vlaamse overheid overweegt om de N37 te herclassificieren als Vlaamse hoofdweg wat betekent dat deze een snellere en bredere verbindingsweg zou worden van en naar de E403, tussen Aalter en Roeselare. Die herindeling zou gepaard gaan met een heraanleg inclusief twee rijstroken in beide rijrichtingen, een middenberm en geen rechtstreekse toegangen tot de aanpalende eigendommen.

Die plannen deden alarmbellen afgaan bij Kjell Vandenberghe die langs de N37 in Ardooie broodjesbar Pistoletto runt. Hij had plannen om het gebouw waarin zijn zaak ondergebracht is te kopen, maar durfde die investering niet meer aan door de mogelijke herindeling van de N37. “De toekomst is veel te onzeker. Als de N37 een Vlaamse Hoofdweg wordt, zullen passanten hier niet meer kunnen stoppen en bovendien zal het pand z’n waarde verliezen”, zei hij eind juli in deze krant. Gelijktijdig kondigde hij aan dat hij hierdoor genoodzaakt was om halfweg september Pistoletto definitief te sluiten.

Maar vandaag komt Kjell op die sluiting terug. “De reacties op de sluiting waren overweldigend”, vertelt Kjell. “Heel veel mensen waren aangedaan door ons verhaal en we zijn dan ook blijven zoeken naar een mogelijke oplossing.” En die is ook effectief uit de bus gevallen. “We hebben een investeerder gevonden die in onze plaats het gebouw koopt. Op die manier kunnen wij toch verder doen met Pistoletto. Voorlopig toch, want we blijven het dossier omtrent de N37 wel van dichtbij opvolgen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.