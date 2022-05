Brandweerman gewond bij hevige brand in parketbedrijf: droogkamers uitgebrand, maar productie ligt niet stil

PittemIn een loods van het parketbedrijf Remmery op de Brugsesteenweg in Pittem is maandagmorgen brand uitgebroken. Houten planken die er lagen opgeslagen om te drogen, hadden vuur gevat. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Tijdens de bluswerken is een brandweerman gevallen en gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

De brand is rond 5 uur ontstaan in een loods van het bedrijf waar houten planken opgeslagen liggen om te drogen. “Een buurman heeft ons verwittigd. Toen we buiten kwamen, stond de brandweer er al", vertelt Stijn Remmery (28), die de zaak samen met zijn broer Thijs en vader Johan (60) runt. “Blijkbaar had een voorbijganger de brandweer al gebeld.”

“We konden voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen”, zegt brandweercommandant Wim Decoopman. De brand was redelijk snel onder controle, al duurde het wel even voor alle vlammen volledig gedoofd waren. “De planken lagen gestapeld met telkens wat ruimte tussen, geen makkelijke opdracht dus om te blussen.”

Machines gered

Tijdens de bluswerken is een brandweerman gevallen. “Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis en heeft vermoedelijk een schouderfractuur opgelopen.”

De brand is ontstaan in de loods die ingericht is met verschillende droogkamers. “Daar ligt nat hout te drogen om later verwerkt te worden tot parket", legt zaakvoerder Stijn Remmery uit. “Alle droogkamers lagen vol. De loods is voor een derde uitgebrand, maar die droogkamers zijn natuurlijk verbonden met elkaar. Al het opgeslagen hout is dan ook verloren. Onze machines zijn niet verloren gegaan, de productie ligt dus niet stil.”

Kortsluiting

Het is de eerste keer dat Remmery met een brand van zo’n omgang te maken krijgt. “We hebben al eens meegemaakt dat hout begon te smeulen, maar nog nooit zoiets. Het is een zware tegenslag, maar we gaan verder. We zoeken zo snel mogelijk iemand die de uitgebrande loods kan slopen en een nieuwe plaatsen.”

Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. “Vermoedelijk gaat het om een kortsluiting. Er komt heel wat elektriciteit toe voor de ventilatoren en de sectionale poort.” Stijn wil graag de buren en omliggende bedrijven bedanken voor de hulp die ze geboden hebben. Zo kon de brandweer bijvoorbeeld gebruik maken van de leidingen bij Ardo om aan voldoende bluswater te raken.

Asbest

Door de hevige brand was de Brugsesteenweg tussen de Pittemsestraat en de Meulebeeksestraat afgesloten. Tijdens de brand kwam asbest vrij. De brand ging ook gepaard met een hevige rookontwikkeling. De brandweer vroeg bewoners in de omgeving van de Meulebeeksestraat in Ardooie dan ook om ramen en deuren dicht te houden en aan automobilisten om hun ventilatie uit te schakelen.

Het bedrijf werd in 1960 gestart door Albert Remmery als boomzagerij-houthandel en kistenfabriek. In de jaren ’90 startte Johan Remmery (60) met de productie van parketvloeren.

