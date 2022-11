Sint-Cecilia deelt medailles uit aan verdienstelijke muzikanten en dirigent

Ingelmunster Sanne (33) als heldin gehuldigd op gemeente­huis na redding man in kanaal: “Onwennig bij zoveel lof maar wel mooie erkenning”

Op het gemeentehuis is vrijdagmiddag Sanne Vandekerckhove (33) uit Ingelmunster gehuldigd voor haar heldendaad. Op 26 oktober sprong ze in Roeselare in het kanaal toen ze een man in het water zag vallen. “Ik voel me wat ongemakkelijk bij zoveel lof maar het is wel een mooie erkenning”, aldus een geëmotioneerde Sanne.

