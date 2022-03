Botsing op kruispunt veroorzaakt verkeershinder op N37 in Ardooie

Rond de middag verkeek een 77-jarige automobilist uit Ardooie zich met zijn Mercedes op het verkeer. De man wou aan het kerkhof van Ardooie vanuit de Brugstraat de Oostlaan dwarsen of oprijden toen hij botste met een vrachtwagen die vanuit Roeselare de Oostlaan richting Tielt volgde. Door de klap deelde ook de bestelwagen van een andere automobilist, die vanuit de Meulebeeksestraat de Oostlaan wilde dwarsen, in de brokken. Door het ongeval liep de Mercedes zware schade op. De auto moest getakeld worden. De N37 richting Tielt was even afgesloten. Omrijden moest via de Meulebeekse- en de Doelstokstraat. Geen van de betrokken automobilisten uit Ardooie of Lendelede raakte gewond.