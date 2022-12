BINNENKIJKER. Residentie Hardoy, duurste woonzorgcentrum van de regio, breidt uit met 22 kamers: “We wilden de sfeer van een hotel creëren”

Ardooie Heemkundi­ge Kring heeft 18de jaarboek klaar

De Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp heeft de 18e editie van hun jaarboek klaar. Dat staat traditioneel bomvol artikels over gebeurtenissen die zich in het nabije of verre verleden in Ardooie en Koolskamp afspeelden. Dit jaar ontdek je erin onder meer alles over de vroegere bewoners van de gemeentelijke bibliotheek, de Koolskampse begijnen, de stevenisten van Ardooie en Koolskamp en 100 jaar KAV in Ardooie. Het jaarboek kost 12 euro en kan je aankopen in het gemeentehuis, bij de dienst Bevolking. Ook kan je dit bedrag storten op het rekeningnr. BE55 7380 1497 9044 van de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp met vermelding ‘Jaarboek 2022'. Het jaarboek wordt dan toegestuurd. Meer, ook over eerdere nog te verkrijgen jaarboeken, op https://www.heemkringarko.be.

7 december