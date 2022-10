Bewoner (67) meters weggekatapulteerd nadat bestuurder in woning rijdt: “Had ze rechtop gezeten, was mijn vrouw wellicht dood geweest”

Het echtpaar was vrijdagavond omstreeks 21.30 uur in hun woonkamer nog naar televisie aan het kijken. “Mijn vrouw had zich neergelegd in de zetel en was in slaap gevallen”, vertelt Chris. “En gelukkig maar. Want had ze rechtop gezeten was ze wellicht dood geweest.” Een bestuurder reed op dat moment met zijn Land Cruiser in de richting van de E403. Net voorbij een chicane op een recht stuk weg verloor hij plots de controle over zijn stuur. De bestuurder week uit naar links en boorde zich in de woning van Eric en Chris. Aan het raam aan de kant van de weg lag Chris net te slapen.