Koppel voor rechter na dubbele brandstich­ting achter eigen huurwoning: “We hebben iets stom gedaan”

Het koppel dat in maart tot twee keer toe brand stichtte achter hun huurwoning in Izegem, moesten zich maandag verantwoorden voor de rechtbank. Zowel de vrouw al de man stichtten elk één keer brand. Volgens hun advocaat een schreeuw om hulp omdat hun woning helemaal niet bewoonbaar was. “We beloven plechtig dat we dit nooit meer zullen doen”, klinkt het in koor bij het koppel.