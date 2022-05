Bestuurder (30) sterft na klap tegen afsluiting woning en boom: “Je kon altijd op hem rekenen”

Ardooie / IzegemLangs de Izegemsestraat in Ardooie is vrijdagavond omstreeks 19.30 uur Marc Vanhauwaert (30) uit Izegem om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De 30-jarige Izegemnaar verloor de controle over zijn stuur in een bocht en kwam aan een hoge snelheid tegen een afsluiting en een boom terecht. Hij overleed ter plaatse. “Je kon altijd op hem rekenen, we gaan hem enorm missen”, vertelt één van zijn zussen.

Marc Vanhauwaert (30) uit Izegem was vrijdagavond omstreeks 19.30 uur onderweg naar huis van zijn werk bij Alheembouw toen hij in een bocht naar links de controle over zijn stuur verloor. Hij raakte de vangrail, kwam tegen een duiker langs de gracht terecht waardoor hij de lucht in werd gekatapulteerd. Daarna vernielde hij een houten afsluiting van een woning en kwam tegen een boom terecht. De hulpdiensten snelden ter plaatse en gingen nog een lange tijd over tot reanimatie. Maar alle hulp kwam te laat, hij overleed ter plaatse. De Izegemnaar laat een echtgenote en een dochtertje van amper 10 maanden na.

Volledig scherm De (verborgen) duiker zorgde ervoor dat Marc met zijn bestelwagen de lucht in werd gekatapulteerd © Alexander Haezebrouck

Veel tegenslagen

Marc Vanhauwaert kwam uit een kroostrijk gezin met drie broers en drie zussen, Marc was de oudste. Het overlijden van de jongeman is er bijzonder hard aangekomen. “We hebben al veel tegenslagen gehad”, vertelt één van zijn zussen. “We zijn onze ouders al op een jonge leeftijd verloren. Zelf had hij enkele jaren geleden ook een zwaar arbeidsongeval.” De Izegemnaar kreeg een zware balk op zijn handen en verloor daarbij enkele vingers. “Ondanks alles was onze broer een levensgenieter, iemand waar je ook altijd kon op rekenen.”

Oorzaak blijft een vraagteken

De oorzaak van het ongeval blijft een vraagteken. “De kans dat we dat ooit zullen weten is erg klein”, klinkt het. “Hij was een dierenliefhebber, misschien passeerde wel net een kat en is hij op de rem gaan staan?” Volgens getuigen had Marc kort voor het ongeval nog een andere auto ingehaald en reed hij wellicht veel te snel. Hij zou ook aan het telefoneren zijn geweest en geen gordel hebben gedragen.

Volledig scherm De bocht in de Izegemsestraat in Ardooie. Buurtbewoners begrijpen niet waarom de vangrail nooit langer werd gemaakt © Alexander Haezebrouck

Aan de bocht in de Izegemsestraat gebeurden al vaker ongevallen. Zo vloog in augustus 2021 nog een bestuurder met zijn Mini Cooper in de voortuin van buurtbewoners. De bestuurder reed toen tegen te hoge snelheid door de bocht en raakte slechts lichtgewond. “We vragen al langer dat de situatie hier eens bekeken kan worden", vertellen buurtbewoners die de Marc nog hebben toegesneld. “Hij brabbelde iets en knipperde nog even met zijn ogen. De maximum snelheid is al verlaagd van 90 naar 70 kilometer per uur. Maar we hebben nooit begrepen waarom ze die vangrail niet langer hebben gemaakt. Ook de duiker die verborgen ligt in het struikgewas is bijzonder gevaarlijk. Ze rijden erop en worden daardoor meteen de lucht in gekatapulteerd. Het is verschrikkelijk dat hier nu zo'n jong iemand moet sterven."