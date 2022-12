Bestuur trekt stekker uit wijkcomité Heuvelhove: “Hopelijk nog een doorstart of oplossing voor de Halloweenwandeling”

“We worden een beetje overrompeld”, vertelt het drietal. “De evenementen worden groter en het is niet meer zo eenvoudig als toen we alles op enkele dagen in orde kregen. Ook is het moeilijk om deze hobb te blijven combineren met gezin en werk met dat we hier heel het jaar rond mee bezig zijn. Afgelopen editie van de Halloweenwandeling is er bovendien decoratie gevandaliseerd en vorig jaar was er elektrisch materiaal gestolen. Dat werkt ook niet motiverend.”

Weinig interesse

Het wijkcomité zocht al enkele jaren naar vers bloed. “Maar er waren weinig geïnteresseerden die daadwerkelijk in het bestuur zelf wilden komen. Toch willen we iedereen die afgelopen jaren mee zijn of haar handen uit de mouwen stak, sponsors en sympathisanten bedanken. Zonder hen was dit alles niet mogelijk geweest. Het blijft ook moeilijk om de mensen voor wie we het doen, de bewoners van de wijk, te bereiken. We zien telkens dezelfde gezichten. Dat is jammer en hetgeen ons de afgelopen jaren meest bezig hield. Maar we denken dat dit is hoe de maatschappij van vandaag in elkaar zit.”

Toekomst?

Het is met pijn in het hart dat Laurens, Dylan en Dimitri het wijkcomité stopzetten. “Maar het is mooi is geweest. Alleen is het jammer dat hierdoor ook de wijkfeesten en Trick-or-treat stoppen. Dat net nu we meer en meer volk, ook van buiten Koolskamp, wisten te bereiken. We horen nu al dat er mensen zijn die graag zouden willen dat het comité blijft bestaan. Zelf hopen we dat er eventueel nog een doorstart komt, met een nieuwe equipe die de waarden en visie van het comité wil verder zetten, of een oplossing om de populaire Halloweenwandeling door te laten gaan Daarom dat we begin volgend jaar nog een verkennende vergadering willen organiseren voor geïnteresseerden.” Meer daarover volgt op de Facebookpagina en website van het comité.

Afscheid op kerstmarkt

Het trio neemt dit weekend afscheid met een deelname aan de kerstmarkt van de Skumforel’n die zaterdag om 17 uur start op het Dorpsplein. “De bescheiden opbrengst van ons comité gaat naar het goede doel. We schonken al een deel voedsel aan het Sint Maartenshuis en straks krijgen ze ook nog goodiebags gevuld met aperitiefproducten om oud en nieuw te vieren. Met deze actie krijgen de mensen in onze wijk die het echt nodig hebben een deel terug en is de cirkel rond. Ook Chiro Edelweiss kreeg al wat praktische zaken die ze kunnen gebruiken ter ondersteuning van hun zomerkamp. Ze mogen ook blijven rekenen op een helpende hand.”

