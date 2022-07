Beschermde thuishaven van Ardooise bib in ere hersteld

ArdooieHerenhuis de Mûelenaere, de thuishaven van de Ardooise bibliotheek, schittert opnieuw in zijn oude glorie. Na jaren tevergeefs wachten op subsidies om het beschermde gebouw te renoveren, vatte het gemeentebestuur eerder dit jaar zelf de koe bij de hoorns. Nu zijn de werken aan zowel de binnen - als de buitenkant achter de rug. “Al volgt in september wel nog de installatie van een nieuw bibliotheeksysteem”, weet patrimoniumschepen Krist Soenen (Groep 82) die ons een rondleiding gaf door het gerenoveerde monument.

Herenhuis de Mûelenaere is één van de architecturale parels van Ardooie. Het laat-classicistisch herenhuis aan de Monseigneurs Roelensstraat werd in 1834 gebouwd in opdracht van Charles van Dorpe, chirurgijn en oudgediende in het leger van Napoleon maar was eigendom van Auguste de Jonghe d’Ardoye. Het deed tot 1939 dienst als artsenpraktijk en werd in 1980 aangekocht door de gemeente. Een jaar later werd het herenhuis beschermd als monument en in 1991 nam de openbare bibliotheek er haar intrek.

Volledig scherm Herenhuis de Mûelenaere voor de start van de werken. © Maxime Petit

Maar de laatste jaren drongen renovatie- en instandhoudingswerken zich steeds meer op. “We vroegen hiervoor een toelage aan bij de overheid, maar na acht jaar tevergeefs wachten beslisten we met het bestuur om de renovatiekost zelf te dragen”, vertelt schepen Soenen. “Het gaat om een bedrag van 226.117 euro waarvan we normaliter nog 50.000 euro zullen terugkrijgen van het Agentschap Onroerend Erfgoed.” De gemeente ging in zee met architectenbureau Vande Kerckhove en de werken werden gegund aan aannemer Maes & Coucke bvba uit Markegem.

Vertraging

In maart vorig jaar werden de werken opgestart met de bedoeling in het najaar klaar te zijn. Maar dat de werken liepen vertraging op. “Dit in eerste instantie door corona, maar ook doordat de gevel naar historische normen deels opnieuw moest bekleed worden met rotspleister. Dat is een heel specifiek procedé waarbij er na het aanbrengen van de pleister met een stokje als het ware gaatjes worden gemaakt in het gladde oppervlak. Het resulteert in een gevelbekleding die een rotsachtige structuur heeft. Niet alleen is het aanbrengen van die rotspleister heel arbeidsintensief, het kan ook alleen maar als het zowel overdag als ’s nachts minstens vijf graden is.”

Volledig scherm Schepen Soenen in de leeszaal die een stevige opfrisbeurt kreeg. © Maxime Petit

Volledig geschilderd

Naast het opnieuw bepleisteren van de gevel werd die ook volledig hersteld. “De ramen en luiken werden hersteld en geschilderd, de achtergevel werd gereinigd en aangepakt waar nodig en er werd ook een nieuw inkomsas geïnstalleerd met het oog op de toegankelijkheid”, weet de schepen. “Binnen werden nieuwe vloeren geplaatst, het sanitair vernieuwd en de bibliotheek werd ook van boven tot beneden geschilderd. Verder werden voorzetramen voorzien en het dak werd geïsoleerd, twee ingrepen die een verschil zullen maken in het energieverbruik. De bibliotheek kon tijdens de werken open blijven, maar we hebben er wel voor geopteerd om ondertussen ook het aanbod aan naslagwerken in de leeszaal onder de loep te nemen. Wat in het huidige internettijdperk nooit meer benut werd, hebben we achterwege gelaten.”

Volledig scherm De bibliotheek van Ardooie onderging een metamorfose. © Maxime Petit

Schepen Soenen hoopt dat het gerenoveerde gebouw de Ardooienaars, waarvan er op vandaag 16,6% lid zijn, een uitnodiging mag zijn om eens in de bib binnen te wippen om een boek of dvd te ontlenen of een krant of tijdschrift te lezen. “Let wel, van 27 september tot en met 4 oktober zal de bibliotheek uitzonderlijk gesloten zijn. Er wordt dan overgeschakeld op een nieuw bibliotheeksysteem. Het wordt trouwens uitkijken naar de toekomst want straks volgt ook de herinrichting van de Prinsendreef. Na die werken zal ons gerenoveerde biblotheekgebouw nog veel meer tot z’n recht komen.”

LEES OOK:

Volledig scherm De bibliotheek van Ardooie onderging een metamorfose. © Maxime Petit

Volledig scherm De bibliotheek van Ardooie onderging een metamorfose. © Maxime Petit

Volledig scherm De achtergevel werd gezandstraald en hersteld waar nodig. © Maxime Petit

Volledig scherm De bibliotheek van Ardooie onderging een metamorfose. © Maxime Petit

Volledig scherm De bibliotheek van Ardooie onderging een metamorfose. © Maxime Petit

Volledig scherm De bibliotheek van Ardooie onderging een metamorfose. © Maxime Petit

Volledig scherm De bibliotheek van Ardooie onderging een metamorfose. © Maxime Petit

Volledig scherm De bibliotheek van Ardooie onderging een metamorfose. © Maxime Petit

Volledig scherm De bibliotheek van Ardooie onderging een metamorfose. © Maxime Petit

Volledig scherm De bibliotheek van Ardooie onderging een metamorfose. © Maxime Petit

Volledig scherm De bibliotheek van Ardooie onderging een metamorfose. © Maxime Petit

Volledig scherm De bibliotheek van Ardooie onderging een metamorfose. © Maxime Petit

Volledig scherm De bibliotheek van Ardooie onderging een metamorfose. © Maxime Petit

Volledig scherm De bibliotheek van Ardooie onderging een metamorfose. © Maxime Petit

Volledig scherm De bibliotheek van Ardooie onderging een metamorfose. © Maxime Petit

Volledig scherm De bibliotheek van Ardooie onderging een metamorfose. © Maxime Petit

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.