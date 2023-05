Auto’s botsen tegen palen in Ardooie en Moorslede, bestuurders lichtgewond

Mogelijke fusie Pittem, Tielt en Meulebeke komt grote stap dichter: “In juli hakken we de knoop door”

Tielt, Pittem en Meulebeke hebben hun huiswerk af. De drie gemeentes onderzoeken al langer of een fusie of vergevorderde samenwerking tot de mogelijkheden behoort. Uit een zogenaamde bestuurskrachtanalyse blijkt nu dat dit het geval is. Op dit moment is er sprake van drie scenario’s. Het meest logische vervolg is een fusie. Als die er komt, krijgt West-Vlaanderen een nieuwe fusiegemeente met samen 38.000 inwoners. Halfweg juni volgen er info- en vraagsessies voor inwoners van de drie gemeentes.