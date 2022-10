Auto belandt in woning: bestuurder en bewoonster gewond naar het ziekenhuis

De bestuurder van een Land Cruiser reed vrijdagavond omstreeks 21.30 uur in de Lichterveldsestraat in de richting van de E403. Op een bepaald moment liep het volledig verkeerd en week de bestuurder af naar links. Dat gebeurde kort voorbij het centrum van Koolskamp na een chicane. Daar knalde hij tegen de gevel van een woning waar een groot raam is. De bestuurder belandde in de woonkamer van het huis waar de bewoners aanwezig waren. De vrouw die in de sofa lag, werd uit de zetel gekatapulteerd. Zij werd met een hoofdwonde afgevoerd naar het ziekenhuis, haar echtgenoot die niet gewond raakte vergezelde haar. Ook de bestuurder werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog onduidelijk, er was geen ander voertuig bij betrokken. De brandweer maakte het gat in de gevel dicht door middel van houten platen en planken. Door het ongeval was de Lichterveldsestraat in Koolskamp urenlang afgesloten voor het verkeer.