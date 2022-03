Asbest vrijgekomen bij hevige brand bij Grimex, maar geen gevaar voor de omgeving

Het vuur brak uit rond 7 uur aan een mazouttank achter het bedrijf. De zaakvoerder probeerde nog zelf te blussen, maar de brandstoftank in kunststof smolt en daardoor kreeg de brand vrij spel. Het vuur verspreidde zich snel en drong een van de loodsen binnen. Ook de machinekamer is zwaar aangetast. De brand ging gepaard met een rookpluim die tot ver in de omgeving te zien was. Tientallen brandweerlui in 25 brandweerwagens repten zich naar de Pittemsestraat om het vuur te bestrijden. Dat lukte vrij snel, al bleef voorzichtigheid geboden omdat de brandweer vreesde dat er tussen enkele valse wanden nog vuur zat.