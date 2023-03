Arko Dorpstheater haalt gastproductie 't Was Ol Weg naar 't Hofland

Arko Dorpstheater staat deze maand niet zelf op de planken in CC ‘t Hofland, maar stelt hun bühne open voor een gastproductie. ‘t Was Ol Weg is een ontroerend, maar tegelijk grappig verhaal over de wederopbouw na de Grote Oorlog. Een verhaal over hoop en veerkracht. Bart Cafmeyer is verteller van dienst, Kobe Sercu zorgt voor muziek en zang en Stefan Vancraeynest tekent voor de regie. Het wordt gespeeld op zaterdag 18 maart om 20 uur in ‘t Hofland. Kaarten zijn te bestellen via http://www.arkodorpstheater.be/.