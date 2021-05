Ardooise cafébaas dreigt jongeren die coronaregels niet volgen van zijn terras te weren: “Dit is hun allerlaatste kans”

Verwijten

“We gaan niemand weigeren, maar ik wilde een signaal geven dat het nu écht wel genoeg is met dat baldadig gedrag”, zegt Johan een dag na de feiten. “Heel wat Ardooise jongeren komen naar onze zaak nu het lokale jeugdhuis gesloten is, maar dat is geen vrijgeleide om alle coronaregels te laten varen”, zegt hij. “Groepjes tieners zitten constant met meer dan vier aan een tafeltje, laten hun mondmasker achterwege of ‘vergaderen’ in de toiletten. Ook de anderhalve meter afstand wordt vaak vergeten. Ze verplaatsen ook om de haverklap tafels en stoelen en bestellen nog drank achter 22 uur. Als je hen daar dan wil op wijzen, krijg je meteen een verwijt naar je hoofd. Het is zelfs zo erg, dat mijn dochter Axelle, die me in de zaak helpt, gisteren in tranen uitbarstte en zei dat het voor haar zo niet meer hoefde. Daarop heb ik op Facebook die post geschreven.”

Moeilijk jaar

Johan had nochtans uitgekeken naar de heropstart van de heropening van de horeca, na een voor hem al moeilijk jaar. Niet alleen corona, maar vooral de brand in zijn café, waarbij partner Christof Vande Vyver stierf, hakte er bij de cafébaas hard in. Hij bouwde een ander café om tot de nieuwe Groene Dreve, dat nu recent heropende. “Ik heb mijn hart en ziel in de heropstart van deze zaak gestoken. Dan zou het spijtig zijn dat enkele jongeren dit op korte tijd allemaal kapot maken”, reageert hij. “Ze willen het precies niet begrijpen. We doen er alles aan om hen in de watten te leggen, maar de arrogantie van sommigen is echt overdreven. Ik weet dat enkelingen zijn die het voor de anderen verpesten. Daarom gaan we hen niet weigeren. Ze zijn nog steeds welkom, maar dit is hun allerlaatste kans. Ik heb de voorbije 24 uur veel steunberichtjes en zelfs excuses van sommige groepjes gekregen, maar zij om wie het draait hoor je niet. Ik hoop dat ze beseffen dat hun mentaliteit dringend moet veranderen, want ik heb het er echt mee gehad”, besluit Johan.