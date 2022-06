Ardooie viert de zomer met familiefestival De Waterbek: “Vaste waarde op de kalender geworden”

ArdooieArdooie is klaar voor De Waterbek, het familiefestival dat op vrijdag 15 juli eindelijk nog eens in z’n normale vorm georganiseerd kan worden. Met op het podium onder meer Les Truttes en Camille en een pak animatie in de rand wordt het de muzikale aftrap van de verlofperiode.

De Waterbek vond in 2018 voor het eerst plaats als openingsfeest voor het gelijknamige bufferbekken dat ook dienst doet als groene long aan de rand van het Ardooise centrum. Ondertussen heeft het gezinsfestival al heel wat watertjes doorzwommen. “In 2018 was het festival gratis, het jaar nadien voor de eerste maal betalend”, blikt Tobias Callewaert van de Ardooise communicatiedienst terug. “In 2020 moesten we het festival annuleren door corona en vorig jaar was De Waterbek één van de eerste activiteiten die opnieuw georganiseerd werd.” Al werden de tickets nog wel nog verkocht per bubbel en was het gebeuren zittend. “We mochten toen 1.500 toeschouwers verwelkomen. Dit jaar hopen we op een referentie-editie zodat we weten waar we staan met De Waterbek.”

Volledig scherm De Waterbek was vorig jaar een zittend gebeuren. © Maxime Petit

Verlof inzetten

De affiche oogt alvast de moeite met namen als Camille, Sam Gooris, Les Truttes en Dennis Cartier die er een thuismatch speelt. “En we hebben ook nog wat randanimatie in petto zoals een ludieke Gentse fanfare en hun majoretten die de boel komen opvrolijken. De voorverkoop loopt alvast goed en we duimen voor goed weer want dat maakt echt wel het verschil. Maar we merken wel al dat De Waterbek een vaste waarde op de kalender geworden is, de gelegenheid waarop veel Ardooienaars hun verlof inzetten.”

Volledig scherm Camille is één van de artiesten die naar De Waterbek komt. © Geert De Rycke

Kinderanimatie

De Waterbek is en blijft een familiefestival dus ook de kinderen worden niet vergeten. Denk aan springkastelen, een klim- en klauterparcours, gekke fietsjes, reuze gezelschapsspelen,… en voor de allerkleinsten is er een pamperchalet waar zij ververst kunnen worden. “We zijn heel blij dat we opnieuw op de steun van heel veel lokale verenigingen mogen rekenen die een handje uit de mouwen komen steken zodat de avond vlot verloopt.”

Het gemeentebestuur verklapt trouwens dat ze ook in de toekomst blijven investeren in De Waterbek als natuurgebied. Zo staat vanavond de aanleg van een vlonderpad op de agenda van de gemeenteraad, wordt er werk gemaakt van een fietstoegang aan de kant van de Stationsstraat en zullen er na het festival opnieuw zwanenkuikens worden uitgezet op de plas.

Tickets voor De Waterbek kosten 12 euro, maar kinderen jonger dan 12 jaar komen er gratis in. Kaarten aanschaffen kan via https://dewaterbek.be. Het eerste optreden start om 19 uur. De ingang van het festivalterrein vind je aan de Berlingmolenstraat, de uitgang via de Eekhoutstraat.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.