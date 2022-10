Ardooie organiseert spinningsessies

Beveren Roeselaar­se Scatto VTT en cyclo aan 10e editie toe

Wielertoeristenclub WTC Beveren Sportief organiseert op zaterdag 5 november de 10e editie van hun Roeselaarse Scatto VTT, een mountainbikerit en cyclotocht voor de fietsliefhebbers. De mountainbiketocht loopt over Roeselare, Hooglede-Gits en Lichtervelde, met doortochten door enkele bossen, technische stukken en eenmalige doorgangen over privéterreinen. De cyclorit loopt over Torhout richting Kortemark en Wingene en Pittem. Doorgaans mogen ze op zo’n 800 deelnemers rekenen. De mountainbikers kunnen kiezen uit een tocht van 25, 35, 45 of 55 kilometer. De cyclotochten tellen 30 of 60 kilometer. Vertrekken kan van 8 tot 14 uur aan De Nieuwe Deure langs de Izegemseaardeweg in Beveren. Naar traditie krijgt elke deelnemer bij aankomst een gratis broodje met braadworst. Bovendien is er voor het eerst een samenwerking met Brouwerij Rodenbach om in de zaal De Nieuwe Deure te zorgen voor de nodige drank na afloop van de rit. Deelnemen kost 5 euro voor mountainbikers die aangesloten zijn bij de wielerbond, 7 euro voor ie niet aangesloten is. Voor de cyclotocht betaal je 3 euro indien lid van de wielerbond, 5 euro als je niet aangesloten bent. Meer op www.beverensportief.com.

6 oktober